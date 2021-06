Raffaella Fico in vacanza con Pia e le amiche, ma spunta pure Balotelli

Raffaella Fico è in vacanza con Pia, avuta da Mario Balotelli, e alcune amiche con i figli. Posta scatti dalle giostre con i bambini, dalla piscina con inquadrature sensuali e drink che hanno l’aria del relax e del divertimento. Ma nelle stesse ore anche il calciatore del Monza pubblica una fotografia da una località di villeggiatura con la figlia al suo fianco e il piccolo Lion in braccio e scrive: “Cosa c’è di meglio di questo?”.

Saranno in vacanza tutti insieme? Oppure è ambiguo solo il tempismo di postare gli scatti dei figli proprio quando la Fico mette le foto della vacanza con Pia? I follower studiano angolazioni e colori per capire se Raffaella e Mario si trovano nello stesso posto oppure no. Intanto però è chiaro il messaggio: la famiglia viene prima di tutto.



La Fico e Balotelli in questo momento sono entrambi single. Indiscrezioni di qualche settimana fa, li vorrebbero lontani con il gelo tra loro. In alcune immagini dei paparazzi che li avevano beccati insieme a Milano per Pia, erano apparsi freddi e dal muso lungo. Ma chissà che la stagione calda in arrivo abbia contribuito al disgelo o che addirittura si siano sciolti…

