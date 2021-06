Mario Balotelli, shopping in incognito con auto da 200mila euro

Per sottrarsi ai flash e ai fan, si è mimetizzato tra la folla, calandosi la mascherina sul viso e il cappuccio in testa. Ma Mario Balotelli non è sfuggito ai più attenti che lo hanno fotografato da lontano e nemmeno ai paparazzi che l’hanno immortalato durante la sua passeggiata in centro a Milano. Quando poi è ripartito a bordo del suo bolide da 200mila euro, nessuno si è perso il rombo del motore…

Un po’ di shopping nel quadrilatero della moda ma senza farsi notare troppo per il pomeriggio milanese di Mario Balotelli. Il calciatore del Monza si è presentato in versione molto sportiva, ma in total black con cappuccio in testa e occhiali da sole per passare inosservato. Luccicava soltanto una collana d’oro con pendente e risaltavano le scarpe sportive bianche. In compagnia di un amico ha attraversato le vie del centro per poi risalire sulla sua potente auto e sfrecciare tra le strade cittadine.

Leggi Anche Raffaella Fico leonessa sexy in slip e reggiseno