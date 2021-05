Raffaella Fico leonessa sexy in slip e reggiseno Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Aggressiva e intrigante, Raffaella Fico posa in lingerie di pizzo rosso porpora e nero ed è un boom di like. La showgirl napoletana surriscalda il web con il suo shooting accanto a un leone. “Scorrete per vedere che fine fa il leone” scrive provocatoria in un susseguirsi di immagini ad alto tasso erotico. Curve perfette, corpo tonico, riccioli sciolti sulle spalle, la Fico in biancheria intima doma la scena e attira i flash.