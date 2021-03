Roberta Morise "ruba" il fidanzato a Raffaella Fico

Due fidanzatini collaudati e innamorati che si abbracciano sotto il sole milanese. Roberta Morise esce allo scoperto con il fidanzato, non nuovo al gossip in quanto qualche mese fa era al fianco di Raffaella Fico. Per Giulio Fratini, giovane imprenditore fiorentino, annoverato tra i talenti italiani under 30 dello scorso anno, è un momento d’oro accanto a Roberta. Della Fico resta solo un’ombra in uno scatto social, adesso ha occhi solo per la ex professoressa (de “L’Eredità”).