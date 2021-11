Nuova Mercedes CLS, diesel mild hybrid con carattere AMG

Mercedes è uno degli attori protagonisti della transizione verso lʼauto elettrica. Una leadership che non cala dallʼalto, ma è stata conquistata passo dopo passo, unendo il passato alla contemporaneità. Non sorprende allora che la Nuova CLS , gamma ormai tutta elettrificata, sia stata presentata al Salone Auto e Moto dʼEpoca di Padova , occasione per vedere anche uno dei primi modelli elettrici Mercedes, la 190 E Elektro di oltre 30 anni fa. Con lei anche la stupenda SLK , uno dei modelli più amati della Stella, che ha compiuto 25 anni.

Mercedes CLS 300d 4Matic Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma torniamo alla CLS di terza generazione, che è oggetto della nostra prova settimanale. Sulle placide strade venete ci siamo messi al volante della versione 4 cilindri diesel 2.0 mild hybrid, una soluzione originale e molto efficiente per consumi e costi di gestione, che per di più apre a una seconda vita dei motori a gasolio in attesa del passaggio definitivo (sarà il 2035?) a quelli alla spina. Su strada il piccolo motore due litri della CLS 300d 4Matic dimostra brillantezza e oculatezza. Quel che serve a un professionista che macina decine di migliaia di chilometri lʼanno. Con lʼaggiunta leisure della trazione integrale, si sa mai che nel fine settimana non si voglia godere dellʼauto per passare un poʼ di tempo libero.

Il restyling della CLS è allʼinsegna della sportività, tanto che lo styling AMG Line diventa di serie. Cʼè una nuova mascherina del radiatore e lo spoilerino posteriore, così da migliorare lʼaerodinamica della berlina/coupé. Sugli interni lʼintervento è stato ancora più incisivo, perché in pochi anni sono cambiate molte cose che hanno arricchito gli abitacoli e così ecco i due schermi da 12,3 pollici integrabili fra loro e con la realtà aumentata per la navigazione. Il concetto del “digital luxury” è chiaro sui nuovi volanti con tocchi touch e nella cui corona ci sono sensori che registrano la presenza o meno delle dita, così da effettuare o no il movimento di sterzata automatica se necessario. I comandi, inoltre, prevedono il controllo gestuale accanto a quello vocale.

Il motore è il primo a 4 cilindri diesel con ISG, vale a dire con starter/alternatore integrato, quel che supporta lʼunità elettrica. Ai 265 CV del motore termico si aggiungono i 20 CV (15 kW) del motore elettrico a 48 V, e ai 550 Nm di coppia del primo altri 200 Nm della funzione EQ Boost. Significa che la nostra tedescona bella grande sprinta come una sportiva, da 0 a 100 in 6,4 secondi! E il surplus di coppia ci permette riprese mozzafiato, a qualsiasi regime e velocità, questʼultima limitata a 250 orari laddove possibile (in Germania). Prestazioni ed efficienza, ecco i veri vantaggi dellʼelettrificazione.

Una Mercedes diesel con prestazioni monstre e consumi da non credere: 5,5 litri sui 100 km nel misto! Come una city car, ma di quelle più efficienti. In autostrada abbiamo fissato il limite a 130 km/h e con un litro di gasolio la nostra CLS ha fatto 20 chilometri. E poi dentro si viaggia che è un piacere, coccolati come da tradizione delle berline executive della Stella e col perfetto Sound Surround by Burmester.

Peccato per le emissioni di CO2 tra 144 e 153 g/km, scarse senza dubbio ma che non consentono di spuntare lʼecobonus minimo. Ma fa niente: la CLS 300d 4Matic mild hybrid AMG Line costa da 88.514 euro (92.254 euro la versione Premium Plus) e come utile sfizio non fatevi mancare lʼantifurto satellitare Urban Guard.