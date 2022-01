MV Agusta lancia “Rapido Serie Oro”, suo primo monopattino elettrico

Sono i protagonisti della nuova mobilità , in sharing o in privato e quasi fosse un giocattolo (molti lo percepiscono così). I monopattini elettrici impazzano sempre più nelle nostre città e tutti i costruttori di auto e di moto, grandi e piccoli, vogliono essere presenti nel segmento. Tra questi MV Agusta , che lancia il suo primo monopattino elettrico, si chiama “ Rapido Serie Oro ” e lo vediamo in queste immagini.

Lʼispirazione dalle moto della Serie Oro Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo e-scooter della Casa di Schiranna sʼispira chiaramente alle moto della Serie Oro che hanno fatto la storia di MV Agusta. Oltre a essere stupenda, la livrea nero/oro/rosso esprime lʼesclusività del monopattino elettrico e infonde quel tocco di sportività che un poʼ contrasta con la vocazione urbana e sostenibile del mezzo. Lo dimostra anche il telaio in lega di magnesio, le ruote “fat” tubeless da 10 pollici e i freni a disco idraulici. È poi dotato di un cruscotto LCD da 4 pollici che funge da pannello di controllo e tachimetro e si collega allo smartphone tramite lʼapp dedicata. Insomma un equipaggiamento da “first class”, come dʼaltronde era già stata AMO, la prima e-bike con marchio MV Agusta.

Il motore da 500W a 48V è capace di erogare una coppia fino a 24 Nm e potrebbe raggiungere i 40 km/h di velocità, ma le norme chiaramente impongono la limitazione a 25 km/h, assicurando una notevole autonomia di 50 km con una singola carica. Un veicolo dunque perfetto per soddisfare, con glamour, le esigenze di mobilità quotidiana, dal momento che non tutti percorrono più di 50 km in un giorno. Il plus sta nel fatto che MV Agusta “Rapido Serie Oro” può affrontare salite fino a 14° di pendenza e offre la scelta tra 4 modalità di guida: Pedestrian, Eco, Comfort e Sport+. Prezzo di listino di 999 euro.

Nello speciale motori anche la MV Agusta Rapido Serie Oro