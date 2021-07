MV Agusta si lancia nel settore e-bike con le due RR e RC

Non soltanto superbike, nella prospettiva di crescita di MV Agusta ci sono anche le e-bike. La Casa varesina ha costituito la nuova divisione e-mobility per entrare nel settore in ascesa delle biciclette elettriche e, prossimamente, anche dei monopattini elettrici. Lo fa con prodotti di alta gamma, leggeri, agili e veloci, come le e-bike RR e RC.