Maserati scommette sullʼanno che verrà con MC20 Cabrio e Grecale

I fan di Maserati aspettano con trepidazione il 2022 , quando il logo del Tridente farà il suo debutto su due nuovi modelli: il Suv Grecale e lʼemozionante MC20 Cabrio . Proprio questʼultima ha fatto una breve comparsa lʼaltro giorno per le vie di Modena, in un camouflage che ha celato i dettagli estetici di carrozzeria, ma ha anche fatto salire le aspettative.

Il primo prototipo della Maserati MC20 Cabrio ha così varcato i cancelli dello storico stabilimento di Modena, in via Ciro Menotti. È qui che viene prodotta la carrozzeria coupé della MC20, con la scocca interamente in fibra di carbonio e materiali compositi, ed è qui che sarà prodotta anche la configurazione cabrio. Il motore è il V6 3.0 battezzato Nettuno, che ha introdotto tecnologie derivate dalla Formula 1 e con la sua sovralimentazione biturbo è in grado di sviluppare 630 CV di potenza (210 CV per litro di cilindrata) e 730 Nm di coppia massima, così da sfoderare sullo 0-100 km/h un fantastico 2,9 secondi!

Altra novità dʼinizio 2022 è Grecale, il Suv dʼingresso in casa Maserati, più piccolo dunque del Levante e, molto probabilmente, anchʼesso con un motore 6 cilindri a fare il grosso dei volumi. Nelle immagini riprese a Milano, vediamo i primi prototipi del Suv, ma lʼattesa è tutta spostata per la premiere internazionale di Grecale prevista a inizio del prossimo anno.