13 maggio 2024 10:45

Terremoto di magnitudo 6.4 al confine tra Messico e Guatemala: diversi edifici crollati

Tanta paura nelle zone al confine tra Messico e Guatemala per il terremoto di magnitudo 6.4 registrato alle 6 del mattino di domenica 12 maggio. Tantissime le persone che si sono riversate in strada mentre alcuni palazzi sono crollati per la scossa. Nelle immagini i danni del sisma a Quetzaltenango, in territorio guatemalteco