Opel Zafira, camper in due versioni

Opel Zafira: ecco la trasformazione by Crosscamp da monovolume a camper urbano, in due versioni.

Nascono così il Crosscamp Urban Camper Lite, veicolo versatile per tutti i giorni, ideale per i brevi viaggi e il Crosscamp Urban Camper Full, già dotato di molti dispositivi permanenti anche per vacanze più lunghe.

I tratti distintivi Entrambe le varianti Crosscamp basate sulla Opel Zafira sono lunghe 4,95 metri e hanno una capacità di posti letto per un massimo di quattro persone. Nella dotazione di serie sono presenti i numerosi sistemi di assistenza Opel Eye, tra cui la telecamera posteriore a 180 gradi con vista a volo d'uccello, ma non è tutto, perchè ci sono anche i sedili anteriori che ruotano di 180 gradi, i vetri termoisolanti e acustici, il climatizzatore automatico bizona e il pavimento effetto legno. Esternamente, su entrambi i lati, Opel Zafira presenta strisce standard per fornire una presa sicura per le tende da sole durante il campeggio, mentre la sua altezza di 1,99 metri consente ai conducenti di Crosscamp Urban Camper di accedere alla maggior parte dei parcheggi pubblici.

Opel Zafira Crosscamp Urban Camper Full Con un massimo di cinque posti a sedere è un camper a tutti gli effetti per le vacanze in famiglia. L'interno è dotato di un blocco cucina con un lavello integrato della capacità di 10 litri per l'acqua dolce e le acque reflue ciascuno, mentre il fornello a gas a due fuochi è alimentato da una bombola del gas da 2,8 kg. Un armadio portaoggetti, una rete portaoggetti sotto il pavimento del letto e un armadio sul tetto posteriore completano le opzioni di stivaggio standard. A bordo è presente anche un tavolo multifunzionale per facilitare le piccole attività quotidiane, mentre i dispositivi elettronici possono essere collegati tramite quattro prese da 12 volt e altre tre prese da 230 volt. Passiamo alla vita notturna: fino a quattro persone possono riposare nel Crosscamp Urban Camper Full, infatti al "piano terra" la panca può essere estesa fino a una zona notte di 114 x 199 centimetri, inoltre altri due posti letto sono disponibili sotto il tetto rialzato, di serie con i camper Crosscamp. Infine, su una superficie di 120 x 200 centimetri, due persone possono godere della vista sul paesaggio attraverso tre finestre panoramiche.