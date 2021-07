Maserati, in arrivo i tre nuovi allestimenti GT, Modena e Trofeo

Maserati lancia oggi i nuovi allestimenti per i modelli Ghibli, Quattroporte e Levante . I tre nuovi livelli GT, Modena e Trofeo fanno capolino con il Model Year 2022 ed esprimono le varie anime del Tridente: eleganza, performance, esclusività. Non solo, ma dal Giappone arriva una Special Edition per Maserati Ghibli , firmata dal padre della street art nipponica Hiroshi Fujiwara e disponibile in due declinazioni: Operanera e Operabianca .

I tre nuovi allestimenti per la gamma Maserati MY22 nascono nel Centro Stile Maserati e con il supporto del Team di Sviluppo Prodotto. Sono già ordinabili e presentano il nuovo logo del brand. Il primo Allestimento GT esalta il fascino e l’eleganza Maserati e ne incarna lo spirito metropolitano e di tendenza. Ci sono inserti cromati, cerchi in lega da 18 pollici per Ghibli e Levante e da 19 per Quattroporte, sedili comfort in pelle e rivestimenti distinti per ciascuno dei modelli. Ghibli GT e Levante GT sono equipaggiate con un motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, mentre la Quattroporte GT è spinta da un motore V6 da 350 CV.

Lʼallestimento Modena ha unʼanima più sportiva e privilegia il “fun to drive”. Ecco allora che sia Ghibli Modena che Levante Modena montano il V6 benzina da 350 CV oppure potenziato a 430 CV per le versioni Modena S. Questʼultimo è anche il motore della Quattroporte Modena. Spiccano su questi modelli il paraurti sportivo con inserti Black Piano e i cerchi in lega da 20 pollici, le pinze dei freni rosse sono prerogativa delle Modena S. LʼAllestimento Trofeo incarna lo spirito performance Maserati, e il V8 Twin Turbo da 580 CV sotto il cofano sta lì a dimostrarlo. A completare il look ecco le finiture in fibra di carbonio, i cerchi in lega da 21 pollici e le pinze freni rosse.

Dallʼincontro tra Maserati e Hiroshi Fujiwara nasce poi una limited edition della Ghibli, che sarà prodotta in 175 esemplari a livello mondiale. Partendo dalla versione Granlusso, le Maserati Ghibli nella doppia declinazione Operanera e Operabianca esaltano le idee dellʼartista giapponese e lo stesso programma di customizzazione Maserati Fuoriserie, che permette ai clienti di cucirsi addosso la Maserati che desiderano.

Entrambe le declinazioni sono bitono, una in nero lucida/opaca e una bianca lucida e nero opaco, per una coerenza cromatica che si esprime anche nei cerchi e nelle maniglie in tinta di carrozzeria. Esclusiva è invece la calandra, che cita lo stile metropolitano di Fujiwara e si traduce in una griglia specifica. A completare gli esterni, Ghibli Operanera e Ghibli Operabianca montano cerchi da 20 pollici Urano nero opaco. Gli interni sono in pelle premium e Alcantara, con inserti a contrasto argento per le cuciture verticali e il Tridente sui poggiatesta, mentre le cinture di sicurezza sono blu.