Maserati Trofeo Collection per Ghibli e Quattroporte

Si amplia la “Trofeo Collection” Maserati con le nuove super berline Ghibli e Quattroporte . La potenza di 580 cavalli espressa dal V8 biturbo di produzione Ferrari le pone allʼapice delle rispettive gamme, come già il Levante Trofeo Collection , che però limita (si fa per dire...) la velocità massima a 300 orari, mentre le super berline modenesi arrivano a 326 km orari.

In soldoni, nella lunga vita del Tridente, le nuove Ghibli e Quattroporte Trofeo sono le berline della marca più veloci di sempre. Lʼ8 cilindri prodotto a Maranello ha una cilindrata di appena 3.800 cc, che eroga la bellezza di 730 Nm di coppia a 2.250 giri. Grazie alla funzione Launch Control, le due super berline staccano accelerazioni secche in 4 secondi e mezzo sullo 0-100, e le riprese non sono meno entusiasmanti. Come per Levante Trofeo, il cambio è lʼautomatico ZF a 8 rapporti, ma la trazione di Ghibli e Quattroporte è posteriore, mentre per il Suv è integrale. Di serie per tutte il sistema IVC di controllo integrato del veicolo, che ottimizza le prestazioni in funzione della sicurezza.

Esteticamente le Trofeo Collection svelano lʼesclusiva calandra con doppi listelli verticali in finitura Black Piano e utilizzano la fibra di carbonio per le prese d’aria anteriori e l’estrattore posteriore. Sul cofano di Ghibli Trofeo spiccano le due prese dʼaria supplementari, mentre i dettagli color rosso caratterizzano entrambe le berline. Ghibli e Quattroporte Trofeo montano cerchi Orione in alluminio da 21 pollici, Levante Trofeo da 22”. Allʼinterno troviamo rivestimenti in pelle naturale Pieno Fiore e sulle berline il nuovo touch screen da 10,1 pollici.

Una gamma che rende onore al made in Italy automobilistico, perché schierate nelle livree Quattroporte verde, Levante bianco e Ghibli rossa, danno lʼimmagine giusta del Tricolore. Prezzi: la Ghibli Trofeo da 135.145 euro, la Quattroporte Trofeo da 169.885 euro, la Levante Trofeo da 158.900 euro.

Nello speciale motori anche la Maserati Trofeo Collection