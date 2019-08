Maserati Levante Trofeo, GTS, Trofeo Launch Edition

I Suv più potenti della storia Maserati arrivano adesso in Italia. La Casa del Tridente ha privilegiato mercati per lei importanti, come quello nordamericano e dellʼEstremo Oriente, ma adesso porta il Levante nelle due versioni Trofeo e GTS anche sul nostro mercato. In realtà ci sarebbe anche una terza versione: la serie speciale Trofeo Launch Edition, prodotta in appena 50 esemplari.