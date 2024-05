BMW Serie 5 Touring agli Internazionali d'Italia di Tennis di Roma  

In occasione del torneo Master 1000 di Roma, è stata presentata in anteprima nazionale la nuova BMW Serie 5 Touring, che arriverà in tutte le concessionarie a partire dal prossimo 25 maggio.

BMW e il mondo del tennis In occasione dei sessantunesimi Internazionali d’Italia di tennis di Roma, BMW Italia ha presentato in anteprima nazionale la nuova BMW Serie 5 Touring, che arriverà in tutte le concessionarie della rete italiana a partire dal prossimo 25 maggio. Il legame tra BMW e il tennis è nato sulla base di valori condivisi, come l’integrazione, lo stile, il rispetto dell’avversario, la performance, l’eleganza, la continua ricerca della perfezione. Così nel 2020 BMW Italia ha siglato un accordo di partnership con la Federazione Italiana Tennis, un accordo che non guarda solo ai grandi eventi di cui la Federazione Italiana Tennis è detentrice di diritti oppure organizzatrice, ma anche all’attività di base. BMW Italia è diventata, infatti, Official Car della FIT e dunque dell’attività dei suoi responsabili e dei suoi insegnanti, con l’obiettivo di diffondere sempre più il tennis sul territorio. In occasione del torneo, per esempio, BMW Italia garantirà la mobilità di giocatori, tecnici e staff con una flotta di oltre 100 vetture

Ufficio stampa BMW

Due mondi che ripensano la gestione del business Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha spiegato come il marchio tedesco e il tennis condividono insieme le strade che consentono alle grandi aziende e allo sport di ripensare e gestire il business. "Il tennis rappresenta un canale privilegiato attraverso cui comunicare i nostri valori in termini di circolarità, innovazione e sostenibilità. Negli ultimi anni sono sempre di più le aziende del tennis che stanno lavorando, analogamente a quanto facciamo noi nell’automotive, per ripensare il modo di gestire il business in fase produttiva, di riciclo o utilizzo delle risorse. Penso alle nuove palline fatte con materiali di recupero, alle sacche fatte con plastica riciclata, alle nuove magliette in materiali sostenibili fino alle panchine dei giocatori alimentate da pannelli solari che possono fornire l’energia al frigo con le bibite dissetanti, fino alla realizzazione di campi da tennis con gomma riciclata. Tutti questi esempi sono collegati alla nostra filosofia circolare in cui concetti come RE-USE, RE-THINK e RE-CYCLE offrono esempi concreti di dove debba andare il business del futuro. Noi ne daremo dimostrazione concreta a partire dal prossimo anno con la NEUE KLASSE, una nuova generazione di modelli, prevalentemente elettrici che lanceremo sul mercato dal 2025”.

