13 maggio 2024 10:15

Australia, il carrello dellʼaereo non funziona: lʼatterraggio dʼemergenza è perfetto

Il pilota di un piccolo aereo con tre persone a bordo è riuscito a far arrivare a destinazione il velivolo che aveva il carrello di atterraggio non funzionante. È successo all'aeroporto di Newcastle, in Australia. Prima di provare ad atterrare aveva girato intorno all'aeroporto per quasi tre ore per bruciare carburante e non rischiare un incendio nell'impatto con il suolo