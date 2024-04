Il futuro in mostra all'House of Progress  

Dal 5 al 28 aprile la casa dei quattro anelli sarà infatti ancora protagonista della mostra-evento Interni Cross Vision con la sua "Audi House of Progress" negli spazi del Portrait Milano in Corso Venezia 11.

Lo sguardo al futuro Un hub creativo ideato appositamente per parlare di automotive, accogliere conoscenze trasversali e dare risposte alle esigenze del domani in maniera innovativa e sostenibile. Un'occasione unica di confronto in stile Audi per ospitare il meglio del design, raccogliere diversi punti di vista ed esplorare il futuro della mobilità con lo sguardo rivolto alle prossime sfide tecnologiche, ambientali e sociali. Un mix di eventi multidisciplinari studiato per creare inediti momenti di scambio con l'ambizione di generare nuove consapevolezze e raccontare i valori essenziali di Audi e della sua visione per un progresso sostenibile.

Ufficio stampa Audi

Audi House of Progress Tutto all'interno di un approccio tecnico-umanistico fatto di creatività, design, innovazione e attenzione verso l'individuo. Temi centrali anche in "Reflaction" (combinazione delle parole "riflessione" e "azione"), installazione di "Audi House of Progress" realizzata da BIG - Bjarke Ingels Group - per riflettere sulle azioni dell'uomo, sulle loro conseguenze e su come possano plasmare il domani. Una struttura formata da pareti riflettenti che nella piazza del Quadrilatero suddividono lo spazio in quattro sezioni diverse all'interno delle quali i visitatori del Fuorisalone possonno muoversi liberamente e vivere la propria esperienza Audi.

