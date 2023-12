Hyundai affonda le radici in Europa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC), hub delle operazioni di ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Group in Europa, ha scelto di crescere ancora di più nel Vecchio Continente e così, dopo averlo ideato e progettato, ha avviato i lavori per la costruzione di un nuovo avanzato centro di ricerca e sviluppo, che sarà operativo nel 2025. Nascerà nella regione metropolitana del Reno-Meno in Germania e rappresenterà un’ulteriore testimonianza concreta dell’impegno di Hyundai Motor Group nei confronti di innovazione, creatività e responsabilità ambientale, punti strategici della futura pianificazione industriale del marchio sud coreano.

Qui si penserà a un futuro fatto di mobilità sostenibile

Il nuovo centro si estenderà su una superficie di 25.000 metri quadrati, per cui offrirà il doppio dello spazio attualmente a disposizione per gli uffici e i laboratori di ricerca di HMETC. E' stato progettato per offrire al personale un ambiente di lavoro dinamico, grazie a un design ad alta efficienza energetica e sistemi avanzati a energia rinnovabile, in linea con la missione del Gruppo di ridurre l’impatto ambientale e di promuovere soluzioni a emissioni zero. In questo centro ogni ricerca sarà dedicata alla promozione futura della mobilità sostenibile, attraverso lo sviluppo di veicoli elettrici dotati di tecnologie all’avanguardia.