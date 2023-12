Hyundai e Kia studiano il futuro delle catene da neve

Addio catene da neve La tecnologia è un mix alla pari tra il pneumatico (di cui proprio un'automobile non può fare a meno) e la catena da neve, che tanto si vorrebbe sostituire, ma tanto torna utile in certe condizioni dell'asfalto ricoperto di neve. Ecco spiegata la tecnologia degli pneumatici con catene da neve integrate, che nella pratica utilizza moduli di leghe a memoria di forma, posizionati all'interno della ruota e dello pneumatico, che fuoriescono per funzionare come le catene da neve quando ricevono un segnale elettrico. A differenza delle catene da neve tradizionali, che ogni volta vanno montate e poi smontate, questa tecnologia dispiega automaticamente le catene premendo semplicemente un pulsante.

La tecnologia nello specifico La tecnologia degli pneumatici con catene da neve integrate consiste in un gruppo ruota/pneumatico che presenta scanalature radiali a intervalli regolari, con un disegno simile a quello di una pizza, in cui si inseriscono i moduli in lega a memoria di forma (Shape Memory Alloys, SMA). E' essenziale per il funzionamento del sistema la capacità della lega di tornare alla sua forma originale quando riceve lo stimolo elettrico: in sostanza, in condizioni di guida normali, la lega situata all'interno della ruota è compressa, formando una lettera “L” che non entra in contatto con la superficie stradale, ma quando la tecnologia viene attivata, la lega ritorna al suo profilo originale a forma di “J”, uscendo dallo pneumatico ed entrando così in contatto con la superficie stradale.

