Ferrari, il nuovo logo per i 75 anni e un nuovo management

Sono passati 75 anni da allora e il nome Ferrari nel mondo è il più riconoscibile fra tutte le eccellenze, e sono tante, del nostro Paese. Quello che ha meno bisogno di pubblicità, anzi non ne ha bisogno affatto, perché a parlare sono le sue auto: bellissime, amatissime, da sogno. Una scelta precisa quella di Enzo, e controcorrente, perché amava il mondo delle corse (lui stesso pilota) e poco incline a gettarsi nella mischia della produzione di massa. Costruì quindi auto da corsa come la 125 S e iniziò ad attrarre una comunità di tifosi che non lʼavrebbe più abbandonato, tramandando quella passione di generazione in generazione.

Nel 2022 Ferrari compie 75 anni e di acqua sotto i ponti dellʼindustria motoristica ne è passata tantissima. Tutto sembra diverso rispetto a solo pochi decenni fa, ma il nome Ferrari ha sulle spalle un prestigio che non smette di brillare. Ecco allora che per lʼanniversario la Casa di Maranello si è regalata un nuovo logo celebrativo, e anche una nuova struttura organizzativa sotto la guida di Benedetto Vigna, lʼamministratore delegato chiamato dal presidente John Elkann a guidare la Ferrari dei prossimi anni, restando fedele al DNA sportivo ma focalizzandosi anche sulla carbon neutrality da raggiungere entro il 2030.

Nel video che ricorda la storia del Cavallino, i protagonisti sono le persone, i lavoratori che sentono fortissimo il legame con lʼazienda e lo vivono con orgoglio e passione. Sono i loro volti a comporre, come le tessere di un mosaico, il nuovo logo del 75° anniversario.