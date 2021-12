Ferrari Roma, la supercar con il gusto della Dolce Vita

Una experience nel segno del Cavallino . Dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia, Maranello ha riaperto le porte dei suoi stabilimenti a un migliaio di clienti e appassionati Ferrari, accorsi per due giorni a scoprire la meravigliosa Ferrari Roma . Per loro anche un test drive di 45 chilometri lungo le strade e le colline nei dintorni di Maranello, per terminare poi il giro sulla pista di Fiorano .

Lanciata esattamente due anni fa, la granturismo che rende omaggio alla Capitale può farsi vedere oggi in tutta la sua “grande bellezza”. Una supercar dal sapore vintage, con linee sensuali e morbidissime, perfetta per sognare il Natale in grande. Nel test drive di Maranello, partito dal Museo Ferrari, ogni ospite è stato accompagnato da un istruttore personale per mostrare tutte le potenzialità della Roma e ottenere il massimo in ogni condizione migliorando l’esperienza di guida. Poi cena allo storico ristorante “Il Cavallino”, fondato da Enzo Ferrari nel 1950.

Ferrari Roma monta il motore V8 turbo di 3.855 centimetri cubici, che eroga 620 CV ed è dotato dellʼinnovativo filtro antiparticolato per motori a benzina, ciò che gli consente di rispettare lo standard Euro 6D. È il motore che per 4 anni di fila ha vinto il premio “Engine of the Year” nella sua categoria. Nuovo anche il cambio a doppia frizione e 8 rapporti, mutuato dalla SF90 Stradale e più piccolo e leggero, ben 6 kg meno rispetto alla precedente trasmissione a 7 marce e dotato però di retromarcia (che sulla SF90 è affidata al motore elettrico). Un V8 capace di aumentare del 35% la coppia trasmessa.

Innovativa anche dal punto di vista delle tecnologie di bordo, lʼauto ha uno schermo centrale da 8,4 pollici Full HD, facile e intuitivo, mentre per il passeggero cʼè a richiesta il passenger display Full HD e full-touch a colori da 8,8 pollici. I prezzi di Ferrari Roma partono da 203.000 euro.

