Ferrari SF90 Spider, trattenete il respiro!

E vabbene anche che non sia rossa, come al solito le Ferrari, perché lʼelettrificazione sta cambiando pure i colori delle auto. Le si immagina azzurre, tendenza blu elettrico, o bianche per ammantare visivamente il concetto di pulizia, ma in questa tinta Oro splendida splendente la SF90 Spider si staglia come un raggio di sole in mezzo alla massa di auto grigie e tutte uguali che incrociamo così frequenti in strada. La prima spider PHEV di serie del Cavallino ‒ cioè ibrida benzina/elettrica con ricarica plug-in ‒ ha un solo obiettivo: proiettare la Casa di Maranello allʼapice dellʼinnovazione sportiva ibrida dellʼintero settore auto.

Derivata dalla coupé SF90 Stradale, la spider si caratterizza naturalmente per il tetto apribile. Un tetto rigido in alluminio (hard-top), ripiegabile elettricamente, che quando chiuso isola perfettamente lʼabitacolo dai rumori e dalle temperature esterne, e che si apre e chiude in soli 14 secondi anche in movimento. Grazie allʼalluminio, il tetto pesa 40 chili in meno dellʼanalogo hard-top della 458 Spider, e ciò ha permesso di ottimizzare le performance della supercar. Col tetto aperto non cambia il mood di bordo, perché il lunotto in vetro è regolabile elettricamente in altezza e così garantisce il comfort ottimale anche nellʼutilizzo en plein air.

Lʼarchitettura ibrida plug-in ‒ La Ferrari SF90 Spider monta un motore V8 turbo benzina di 4 litri da 780 CV e vi abbina due motori elettrici allʼavantreno e uno al posteriore. Insieme tutti i motori sviluppano 1.000 CV di potenza, e grazie al cambio automatico a doppia frizione DCT a 8 rapporti, la coppia massima arriva fino a 1.200 Nm! Lavorando come unʼelettrica pura, esprime accelerazioni da brivido: in 7 secondi passa da 0 a… 200 km/h! Sì perché per arrivare a 100 neanche ce ne si accorge, bastano due secondi e mezzo!

Prestazioni inimmaginabili, e che vanno mediate col fatto che la spider ibrida del Cavallino assicura la trazione integrale elettrica e che può anche marciare per 25 chilometri a emissioni zero (funzione eDrive). È bello immaginarsi in giro per la città in silenzio con una bellissima spider Ferrari, a catturare gli sguardi senza il rombo dellʼ8 cilindri, e potendo pure toccare i 135 km/h di velocità massima. In pista, poi, cambierebbe tutto e la SF90 Spider ‒ magari con lʼAssetto Fiorano disponibile a richiesta ‒ sfreccerebbe al massimo delle sue potenzialità, fino a 340 km orari. Arriverà nel 2021, prezzi attorno ai 500.000 euro.