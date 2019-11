Ferrari Roma, stile senza tempo nella Città Eterna

Si chiama Roma la nuova coupé Ferrari, e non poteva esserci un nome più evocativo. Perché la Città Eterna fa da scenografia perfetta a unʼauto dallo stile senza tempo, una coupé sportiva che nel design esprime tutta la storia del Cavallino. Per forme, armonie, linee curve e sensuali, siamo davvero nel solco della tradizione Ferrari e della Dolce Vita anni 60.

La inedita Ferrari Roma è una coupé 2+, cioè ai due posti davanti aggiunge qualche posticino anche dietro, per una silhouette dunque più slanciata delle classiche biposto di Maranello. Il motore però è lo stesso 8 cilindri turbo montato sulla giovane gamma F8. Ha cilindrata di 3.855cc ed esprime una cavalleria pazzesca: 620 CV a 7.500 giri, per una coppia da brividi pari a 760 Nm già a 3.000 giri al minuto. Stile evergreen, ma prestazioni in linea con le attuali espressioni del Cavallino: scatto sullo 0-100 in 3,4 secondi, e da 0 a 200 in 9,3 secondi. La velocità massima è di 320 km allʼora.

Bella da mozzare il fiato questʼultima creatura di Maranello, dotata del nuovo cambio a doppia frizione e 8 rapporti, appena introdotto sulla SF90 Stradale. Sarà molto ambita dagli appassionati e dai collezionisti la Ferrari Roma, perché è facile immaginarla come nuova icona del design italiano. Lunga 4,656 metri e larga quasi due, la nuova coupé vanta un cofano lunghissimo e unʼaltezza composta in appena 1,3 metri.

La Ferrari Roma va a chiudere un 2019 coi fiocchi per la Casa di Maranello, anno in cui ha già presentato la F8 Tributo, lʼibrida SF90 Stradale e le due “scoperte” F8 Spider e 812 GTS. Prezzi ancora sconosciuti, ma il modello si annuncia “accessibile”, almeno per i canoni Ferrari, si partirà indicativamente dai 200 mila euro.