Ferrari celebra a Monza i 90 anni con la SF90 Stradale

Altro che paura, 90 deve essere proprio il numero magico di chi ama il mondo delle corse e la Ferrari . Una passione infinita, lʼabbiamo visto lʼaltro giorno in Piazza Duomo a Milano, dove in un colpo solo si festeggiavano i 90 anni della Casa di Maranello e i 90 anni del Gran Premio dʼItalia , che si correrà domani a Monza. Dopo il successo di Spa, la SF90 è chiamata a regalare nuove emozioni ai fan del Cavallino.

La SF90 dicevamo, ma quella che corre in pista nel campionato 2019 sarà affiancata presto da una “cugina” stradale, che vediamo nel video sotto. Sensuale e adrenalinica come ogni Ferrari che si rispetti, la SF90 Stradale promette di essere anche la più prestazionale e la più tecnologica mai prodotta a Maranello. Merito della propulsione ibrida elettrica che la caratterizza, con il motore V8 turbo benzina di 3.990 cc che sarà affiancato da tre propulsori elettrici, per una potenza massima di oltre 1.000 CV! Non solo, perché gli 800 Nm di coppia massima permettono unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi. E per passare da 0 a 200 orari bastano 6,7 secondi!