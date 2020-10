Alla Peugeot 2008 il Red Dot Award 2020

Viaggio nel cuore dellʼItalia per la Peugeot 2008, recente vincitrice del “Red Dot Award 2020” , uno dei più ambiti riconoscimenti dedicati al design, con 60 anni di storia alle spalle. In effetti la personalità del crossover, alla seconda generazione, è davvero forte e spiega il grande appeal sia tra il pubblico che i giurati di un premio.

Il viaggio della Peugeot 2008 tra Toscana, Umbria e Lazio coglie lʼamenità dei luoghi, che si fondono piacevolmente con la linea di design del crossover transalpino. A dar vivacità alle immagini è però il colore della carrozzeria Orange Fusion, così vivo, fiammante, passionale. È il colore che Peugeot ha scelto come base per la Nuova 2008 e a listino gli acquirenti lo troveranno a costo zero come tinta offerta dalla Casa. E nelle concessionarie questi troveranno anche il nuovo motore diesel BlueHDi 110 CV Start&Stop, abbinato al cambio manuale a 6 marce di serie.

È però anche dentro che la personalità di Peugeot 2008 si fa trovare pronta. Un veicolo che sta stretto nellʼambito dei B-Suv in cui lo si vorrebbe rinchiudere, per via di quella elegante plancia (altra chicca del design) che accoglie il guidatore e il passeggero davanti, e per quel nuovo volante i-Cockpit 3D con le grafiche tridimensionali, che esaltano ancor più il piacere di guida, ma anche il comfort e la sicurezza. Un viaggio confortevole allora nel Centro dellʼItalia, anche per il cambio automatico EAT8 che accompagna il percorso, dove riconosciamo Volterra e le sue bellezze.