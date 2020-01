Peugeot 2008: più grande, elettrico e GT

Design, tecnologia e svolta elettrica . Sono i tre punti su cui si fonda la nuova Peugeot 2008 , unʼevoluzione completa del progetto perché dalla dimensione di Suv compatto di segmento B passa a una fascia superiore. Fin dal lancio, previsto in Italia il 2 febbraio , ci sarà poi la versione tutta elettrica e proprio questa in allestimento GT vi proponiamo come prima prova dellʼanno, un test drive fatto ad Aix-en-Provence.

Il design del Suv è stato stravolto e la lunghezza aumenta di 12 cm rispetto al modello in uscita, arrivando adesso a 4,3 metri. Ma la maneggevolezza non ne risente, anzi è forse la prima qualità del nuovo 2008, ma la cosa non sorprende: chi ha provato la Peugeot e-208 sa che il Leone diventa un gattino quando affronta strade cittadine vocate al relax, come la località del sud della Francia. È un crossover mansueto, pratico e ovviamente silenzioso, non molto potente ‒ motore da 100 kW, pari a 136 CV ‒ ma con una buona coppia che assicura scatti vivaci, finalmente felini potremmo dire, come vuole il look anteriore con quei Led a forma di artiglio che già abbiamo visto sulle Peugeot più recenti.

Il design, dicevamo, è già la prima rivoluzione rispetto al modello uscente. La calandra ha un look possente e verticale, con scacchiera in tinta di carrozzeria sulla versione elettrica. Le linee scolpite e le fiancate con nervature triangolari donano un bellʼeffetto. Sotto ci sono i cerchi da 18 pollici (sulla nostra versione GT) e il doppio terminale di scarico cromato, uno per lato. Lʼaltezza da terra è maggiore e dà unʼimpronta di robustezza e solidità su strada, ma ne beneficia anche la visibilità, buona in tutti i contesti. Ottima la funzionalità, con il bagagliaio da 434 litri e lʼimpressione che un poʼ possa cannibalizzare la più grande 3008.

Lʼabitacolo del nuovo Peugeot 2008 costituisce un altro insieme dʼinnovazioni. È ovviamente connesso alla rete e integra i sistemi operativi Apple e Android, ma vi sono anche 4 prese Usb per chi vuol portarsi lʼintrattenimento da fuori. Il posto guida è comodo ed ergonomico, può contare sullʼi-Cockpit 3D di nuova generazione, che significa volante piccolo e compatto per lasciar spazio alla visibilità e alla visione delle informazioni sul parabrezza (head-up display), e grande touch screen HD a centro plancia (fino a 10 pollici) che si comanda con tasti a scelta rapida.

Terza rivoluzione: la tecnologia. Il Suv francese vanta sistemi elettronici di assistenza alla guida di livello 2. Vuol dire lʼimplementazione di funzioni come il Drive Assist, il Park Assist, la frenata automatica fino ai 140 km/h e lʼassistente attivo dellʼangolo cieco. Ma anche la trazione anteriore intelligente dellʼAdvanced Grip Control, un brevetto PSA che a breve vedremo anche su Opel (e forse sulle auto FCA).

Veniamo ai motori, perché ce ne sono tanti in gamma, benzina e diesel da 100 a 155 CV e tutti Euro 6. Il crac è però il modello e-2008 a batteria (50 kWh e garanzia di 8 anni), che assicura un’autonomia di marcia di oltre 300 chilometri a emissioni zero. Il listino del nuovo 2008 parte da 21.050 euro, ma anche qui vale la nuova strategia PSA di puntare sul noleggio a lungo termine: le Case auto ormai offrono servizi di mobilità e non più la proprietà del veicolo. Al cliente lʼarduo compito si sceverare lʼofferta giusta secondo le proprie esigenze.