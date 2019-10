Peugeot e-208, la prova in anteprima

La Peugeot 208 Elettrica 1 di 21 2 di 21 3 di 21 4 di 21 5 di 21 6 di 21 7 di 21 8 di 21 9 di 21 10 di 21 11 di 21 12 di 21 13 di 21 14 di 21 15 di 21 16 di 21 17 di 21 18 di 21 19 di 21 20 di 21 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella trasferta di Lisbona abbiamo avuto modo di provare varie versioni della Nuova 208, ma soprattutto abbiamo acquisto confidenza con la e-208 e il suo motore da 100 kW (sono 136 CV), capace di erogare una coppia massima di 260 Nm fin dal primo tocco sullʼacceleratore. Stupisce, in positivo, la grande capacità della batteria da 50 kWh, che consente un’autonomia di marcia tra 340 e 450 chilometri! Su strada, nel primo caso in cui prevale lʼanima verde, i consumi sono contenuti, la marcia mite, silenziosa e la percorrenza già notevole si allunga ulteriormente. Quando la e-208 diventa rossa, invece, lʼacceleratore è una specie di miccia e ti accorgi di star spingendo quasi solo col pensiero.

Il design di questa reginetta del segmento B è tutto nuovo e gli interni super hi-tech. La Nuova 208 è unʼauto davvero bella, con i fari a tre artigli che scendono come i canini di una tigre (peraltro citazione della Nuova 508) e un cofano più lungo e muscolare, merito del parabrezza arretrato che aggiunge un elemento di sportività. La e-208 è proposta esclusivamente nellʼallestimento GT, che significa finiture sportive, cerchi in lega da 17 pollici, una fascia nera orizzontale che attraversa tutto il portellone e collega idealmente i fanali.

Caratterizzata fuori, ma anche dentro. La francesina elettrica di segmento B ha uno stile unico, con il nuovo i-Cockpit dotato di head-up digital in 3D e a due livelli di lettura: in pratica il cruscotto digitale fornisce le informazioni nel campo visivo del guidatore come fossero ologrammi. Il touch screen è disponibile in tre misure (sulla nostra da 10 pollici) ed è possibile integrare le funzioni del proprio smartphone con la funzione Mirror Screen e i dispositivi Apple e Android.

La modernità dellʼabitacolo fa il paio con la motorizzazione full electric, per quanto le difficoltà di queste versioni siano ancora oggi notevoli in un Paese come il nostro. Ma prima o poi bisognerà darsi una mossa e la e-208 ha autonomia sufficiente per vivere lʼauto elettrica a 360 gradi. Ma per caricarla? Esistono vari modi e varie potenze delle colonnine, con quelle da 100 kW basta mezzʼora per ottenere lʼ80% di ricarica, ma sono rarissime, e piuttosto bisogna affidarsi alla classica presa domestica (ma serve la nottata intera). Vedremo! Quel che è certo è che Peugeot offre sulla batteria 8 anni di garanzia o 160 000 km. Il debutto a listino è previsto il 4 novembre, i prezzi partono da 38.000 euro.