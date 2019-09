Raffinata qualità di marcia 9 settembre 2019 08:40 Peugeot 508, la berlina oltre le convenzioni Linee Fastback che esprimono dinamicità

Quando la sʼincrocia in strada non possiamo fare a meno di seguirla con lo sguardo. È la personalità la qualità prima della Peugeot 508 Berlina, con le sue linee “Fastback” che sanno di sportività e vanno al di là dei classici tre volumi. In più cʼè una raffinata qualità di marcia: silenziosa, senza sbavature, capace di assorbire ogni asperità e quindi super confortevole.

Tgcom24 ha provato la Peugeot 508 nella motorizzazione base a gasolio da 130 CV, con cambio automatico a 8 rapporti. Certo la berlina ha un ruolo marginale nella gamma 508, dove la carrozzeria Station Wagon va per la maggiore (soprattutto in Italia). Ma se volete togliervi lo sfizio di unʼauto di personalità, che non teme confronti con il blasone delle tedesche, allora un pensierino a questa splendida fastback fatelo e pazienza se perdete qualche litro nel bagagliaio. Quel che abbiamo apprezzato nel nostro giro in Umbria è il perfetto equilibrio tra comfort, sicurezza e piacere di guida.

Merito delle sospensioni posteriori Multilink, ci spiegano i tecnici Peugeot, perché elevano il dinamismo e la precisione dell’auto. Attenzione però, che fra gli accessori ci sono anche le sospensioni a smorzamento pilotato, una dotazione di alta gamma che consente al guidatore di selezionare diverse modalità di ammortizzazione delle sospensioni, dalla più morbida alla più rigida. Se la tenuta di strada e la stabilità sono le doti che abbiamo colto subito e direttamente, la scoperta degli interni e delle tante tecnologie a disposizione non è stata però meno intrigante.

Compagno di viaggio imprescindibile è lʼi-Cockpit, quel concetto rivoluzionario con cui Peugeot ripensa le funzioni a bordo. Il volante ridotto e sopra il quadro strumenti totalmente digitale, più il grande touch screen centrale da 10 pollici in HD consentono di accedere a tutto quanto la vettura offra in termini di comfort, intrattenimento e sicurezza. Cʼè il Night Vision per la miglior visibilità notturna, il sistema 3D Connected Navigation e il Mirror Screen per integrare gli smartphone a bordo. La sensazione di benessere a bordo è altissima e, una volta scesi e passati sulla nostra vecchia auto, tutto ci sembra improvvisamente vecchio!