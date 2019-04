Peugeot avvia lʼoperazione Nuova 208 ed elettrica e-208

Arrivano sul mercato italiano le tre nuove Peugeot 208 . Sì perché la seconda generazione della compatta francese sarà subito disponibile con motorizzazioni a benzina, a gasolio e 100% elettrica. La grande sorpresa della gamma è infatti la e-208, unʼelettrica pura , e la cosa sa davvero di novità per il segmento B.

Silenziosa, pulita, forte di un motore da 100 kW di potenza (sono 136 CV), la Peugeot e-208 eroga una coppia massima di 260 Nm, immediatamente disponibili fin dal primo tocco sullʼacceleratore. Stupisce, in positivo, la grande capacità della batteria da 50 kWh, che permette un’autonomia di marcia tra 340 e 450 chilometri. Varie le modalità di ricarica, ad esempio tramite la colonnina da 100 kW bastano 30 minuti per ottenere lʼ80% di capacità delle batterie. Per i più tradizionalisti, ecco invece le versioni benzina e diesel della Nuova Peugeot 208, con motorizzazioni che vanno dai 75 ai 130 cavalli.