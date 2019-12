Voto Gb, Trump a Johnson: "Grande vittoria, ora accordo commerciale" | L'Ue: "Ricostruire le relazioni con Londra"

Poche ore dopo essersi congratulato con Boris Johnson per la sua "grandissima vittoria", Donald Trump è tornato a twittare sul risultato delle elezioni in Gran Bretagna. E senza perdere tempo ha sottolineato che ora "Gran Bretagna e Usa sono liberi di mettere a punto un grande nuovo accordo commerciale dopo la Brexit . Questo accordo ha il potenziale per essere il più redditizio di qualsiasi accordo mai siglato con l'Ue".

Bruxelles: "Ricostruire le relazioni con Londra" Il nuovo commissario europeo per il mercato unico e il digitale, Thierry Breton, ha assicurato che Bruxelles vuole "ricostruire" le relazioni con Londra, in particolare nel settore commerciale, dopo la vittoria di Johnson che dovrebbe portare a una Brexit alla fine di gennaio. "Ora dobbiamo ricostruire le relazioni con la Gran Bretagna, che è un partner importante", ha affermato il commissario, in diretta da Bruxelles, desiderando "entrare in negoziati commerciali" equilibrati "con Londra".

Ministro francese: "Risultato che perlomeno aiuta a fare chiarezza" La schiacciante vittoria dei conservatori nelle elezioni britanniche dovrebbe permettere di fare "chiarezza" sull'uscita di Londra dalla Ue. E' quanto affermato dal ministro per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin. "Non spetta a me - ha detto - essere sollevata o preoccupata, ma insieme con il presidente abbiamo detto negli ultimi mesi: 'Abbiamo bisogno di chiarezza'".