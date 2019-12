Elezioni in Gb, countdown alla chiusura dei seggi

Manca meno di un'ora alla chiusura dei seggi in Gran Bretagna. Con le elezioni di oggi si deciderà il destino della Brexit. Il Paese (Gran Bretagna, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Commowealth) è chiamato alle urne per eleggere i prossimi 650 membri della Camera dei Comuni. La sfida è tra i Tory, che secondo i sondaggi della Bbc sono nettamente favoriti, e i Labour. Un ultimo sondaggio del Telegaph però ipotizza che il distacco dei conservatori sarà soltanto di 6 seggi. In questo modo Johnson non avrà la maggioranza assoluta. Jeremy Corbyn spera ancora.