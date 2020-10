Usa 2020, l'appello di Greta Thunberg: "Votate per Biden"

Greta Thunberg a Berlino per incontrare Angela Merkel Afp 1 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 10 di 17 Afp 11 di 17 Afp 12 di 17 Afp 13 di 17 Afp 14 di 17 Afp 15 di 17 Afp 16 di 17 Afp 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Votate per Joe Biden". E' l'appello lanciato su Twitter dall'attivista svedese Greta Thunberg. "Non mi sono mai impegnata nella politica dei partiti - ha scritto -. Ma le prossime elezioni americane vanno ben oltre. Dal punto di vista del clima è molto lontano dall'essere sufficiente e molti di voi ovviamente hanno sostenuto altri candidati. Ma voglio dire, dannazione! Organizzatevi e fate in modo che tutti votino Biden".