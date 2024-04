Mosca, organizzò festa hot: multata l'attrice Anastasia Ivleeva 

La sua festa con vip seminudi aveva suscitato indignazione in patria. La donna è stata però condannata per alcuni post inneggianti alla pace

L'evento aveva suscitato notevole polemiche. Ivleeva è stata però multata per alcuni suoi post sui social inneggianti alla pace all'epoca dell'invasione russa dell' Ucraina. Per i giudici le sue parole hanno screditato le forze armate.

Un tribunale di Mosca ha inflitto una multa di 50mila rubli, pari a circa 560 dollari, ad Anastasia Ivleeva, attrice e presentatrice televisiva e attrice diventata famosa in patria per aver organizzato a dicembre una festa hot , con ospiti quasi nudi.

Tgcom24

L'attrice è stata ritenuta colpevole nonostante la legge fosse stata approvata alcuni giorni dopo la pubblicazione dei suoi messaggi ritenuti offensivi per i militari. In un post aveva scritto "No alla guerra", mentre in un altro si vedeva una colomba con un invito a "negoziare" per evitare la morte delle persone.

In Russia, dopo l'inizio dell'operazione "speciale" (così è chiamata l'aggressione a Kiev), le pene per chi osa criticare la guerra sono severissime: si rischiano anche oltre 20 anni di carcere.