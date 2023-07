Cecenia, picchiata e ricoperta di vernice Elena Milashina | Il messaggio alla giornalista russa: "Vattene, non scrivere"

Milashina: "Pistola puntata alla testa"

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Milashina in ospedale: "Mani legate, costretta a mettremi in ginocchio, pistola puntata alla testa, come un classico rapimento di una volta. Non se ne vedevano da tempo. Hanno immobilizzato il tassista e l'hanno buttato fuori dall’auto, poi sono saliti in macchina, mi hanno messo in ginocchio e mi hanno puntato la pistola alla testa. Hanno fatto tutto in modo nervoso e così non sono riusciti a legarmi le mani". Gli aggressori hanno anche portato via i telefoni dei due ostaggi dopo aver chiesto loro di sbloccarli, hanno distrutto attrezzature e stracciato i documenti. Infine, hanno lanciato un messaggio: "Andatevene e non scrivete niente".