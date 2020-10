Trump sabato alla Casa Bianca, all'evento attesi in centinaia

All'evento alla Casa Bianca dal titolo "Law & Order", che Donald Trump intende organizzare sabato, sono attese centinaia di persone. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti dell'amministrazione americana. La sua prima apparizione qualche giorno fa alla Casa Bianca, dopo le dimissioni dall'ospedale dove era stato ricoverato per il coronavirus , aveva suscitato polemiche perché si era affacciato dal balcone senza mascherina.

Preoccupato lo staff di Trump. Il timore, infatti, è che l'appuntamento possa alimentare le critiche nei confronti del presidente per la sua gestione del virus. Due settimane fa al Rose Garden c'era stato un raduno per la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, ritenuto l'evento "superspreader", ovvero quello da cui potrebbe essere iniziato il 'focolaio' alla Casa Bianca che ha contagiato Trump e la First Lady Melania.

Mascherine alla Casa Bianca Sempre lo staff ha chiarito che tutti i partecipanti dovranno portare la mascherina e sarà dato loro indicazione di indossarla. Inoltre dovranno compilare un breve questionario sul coronavirus.

Lunedì comizio in Florida Trump terrà poi un comizio in Florida, a Sanford, lunedì sera. Il presidente dovrebbe andare, martedì, a Johnstown, in Pennsylvania.

Commissione dibattiti cancella duello con Biden del 15 ottobre La commissione che organizza i dibattiti presidenziali ha cancellato il duello del 15 ottobre fra Trump e Joe Biden. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La commissione aveva deciso di cambiare il format del duello in virtuale dopo che il presidente era risultato positivo al coronavirus. Ma Trump si è opposto e ha annunciato che non avrebbe partecipato al dibattito virtuale, definito una "perdita di tempo".