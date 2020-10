Trump in un video sui social: "Sono tornato allo Studio Ovale, sto bene | Una benedizione aver preso il coronavirus"

"Forse mi riconoscete, sono il vostro presidente preferito e sto davanti allo Studio Ovale, che è un posto dove è sempre eccitante essere". Così Donald Trump in un video postato su Twitter dove parla senza mascherina, in giacca e cravatta senza. Il presidente, dopo il ricovero per coronavirus , ha assicurato di stare bene grazie al Regeneron, un cocktail sperimentale di anticorpi sintetici. "Penso che avremo il vaccino prima del voto", ha aggiunto.

"Sono tornato un giorno fa dal Walter Reed, dove ho trascorso quattro giorni. Non potevo stare alla Casa Bianca, ma siccome sono il presidente mi hanno detto ok. Ora ascolto quello che mi dicono di fare", ha aggiunto Trump. "Penso che il mio contagio sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie", ha detto.

Il presidente ha poi annunciato che intende promuovere gratis per tutti gli americani il Regeneron, il trattamento sperimentale a base di anticorpi sintetici con cui è stato curato dal Covid. "E' stato incredibile, mi sono sentito bene subito, è incredibile come funzioni", ha assicurato. "Voglio per voi quello che ho avuto io e lo renderò gratis, non voglio che paghiate per una colpa non vostra, la colpa è della Cina e pagherà un grande prezzo", ha promesso.

Pelosi: "La Casa Bianca è uno dei posti più pericolosi negli Usa" "Non voglio avvicinarmi alla Casa Bianca. E' uno dei posti più pericolosi degli Stati Uniti". Lo ha affermato la Speaker della Camera, Nancy Pelosi, dopo i numerosi casi di Covid-19 che hanno colpito molti dei più stretti collaboratori del presidente Trump.