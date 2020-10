Coronavirus, medici: Trump migliora ma ha avuto carenze di ossigeno

Donald Trump "continua a migliorare". Lo ha detto il medico della Casa Bianca, Sean Conley, nella conferenza stampa per il secondo bollettino medico sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, ricoverato per coronavirus all'ospedale militare "Walter Reed". I medici hanno anche spiegato che Trump "ha avuto due episodi di caduta di ossigeno durante la sua malattia".

Il presidente americano ha avuto bisogno di ossigeno supplementare sia venerdì sia sabato, hanno riferito i medici. Ora il suo livello di ossigeno è al 98%.

Sotto osservazione ma stabile - Sempre secondo il bollettino medico diffuso, "Donald Trump è senza febbre da venerdì e le sue funzioni vitali sono stabili". Secondo il team medico, il presidente Usa, potrebbe lasciare l'ospedale lunedì. "Resta sotto osservazione ma non ha affanno, non ha bisogno di ossigeno, non ha altri sintomi riguardanti l'apparato respiratorio. Ha camminato senza problemi particolari", hanno fatto sapere i medici. Inoltre lo staff ha sottolineato che "lo monitoriamo per valutare eventuali complicazioni".

Curato con il desametasone - Il medico personale di Donald Trump, Sean Conley, ha detto che il presidente è stato curato con un farmaco steroideo, il desametasone, dopo "qualche episodio transitorio di calo della saturazione di ossigeno" e che la prima dose gli è stata somministrata sabato. Il presidente stava bene giovedì sera, ma venerdì mattina ha sviluppato una febbre alta e il livello di ossigeno nel sangue è sceso sotto il 94%. L'ossigeno è poi risalito e ridisceso, mentre venerdì sera, quando "si è alzato dal letto", si è deciso di trasferirlo in ospedale.