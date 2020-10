Coronavirus, Casa Bianca: Trump trasportato in ospedale per "precauzione"

Donald Trump, ha riferito la Casa Bianca, sarà trasportato in ospedale. Il tycoon, insieme alla first lady, venerdì mattina era risultato positivo al coronavirus, probabilmente contagiato dalla sua collaboratrice, Hope Hicks. Il presidente, su consiglio dei medici, come misura cautelare, passerà i prossimi giorni all'ospedale militare Walter Reed, a Bethesda, in modo da poter ricevere cure immediate se necessarie.