Usa, Donald Trump e la First Lady Melania positivi al coronavirus

Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus , sulla base del test eseguito. Lo twitta lo stesso Trump: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!". "Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene", afferma il medico del presidente.

"Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti "senza alcuna interruzione", ha proseguito il medico personale di Trump.. Un viaggio in Florida, previsto per venerdì, è già stato cancellato.

Melania Trump: "Stiamo bene, rimandato miei impegni" - "Come troppi americani hanno fatto quest'anno, anch'io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme": ha twittato sul suo account la First Lady Usa, Melania Trump.

Solo poche ore prima era stata resa nota la positività al Covid-19 della stretta collaboratrice del presidente Usa Hope Hicks. "Hope, che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva al Covid-19, terribile!" aveva twittato Trump.

La Hicks, riferisce la Cnn, non solo ha recentemente viaggiato molte volte insieme al presidente, l'ultima volta per il dibattito a Cleveland, ma ha anche volato mercoledì scorso sull'elicottero presidenziale insieme ai più stretti collaboratori di Trump, compreso il genero Jared Kushner, mentre andavano ad un appuntamento elettorale in Minnesota.