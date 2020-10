Usa, Bloomberg: stretta collaboratrice di Trump ha il Covid-19 | Il presidente e la First Lady verso la quarantena

Hope Hicks, stretta collaboratrice di Donald Trump, è positiva al coronavirus. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali non ci sono indicazioni che il presidente abbia contratto il virus. Hicks ha volato a bordo dell'Air Force One con Trump martedì per il primo dibattito con Joe Biden. "Io e la First lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la quarantena", ha twittato Trump.