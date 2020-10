Casa Bianca: Trump sapeva della positività di Hope Hicks ma volò lo stesso in New Jersey

Usa: positiva al coronavirus la collaboratrice di Trump, Hope Hicks Ansa 1 di 42 2 di 42 3 di 42 Afp 4 di 42 Afp 42 di 42 Afp 42 di 42 Afp 42 di 42 Afp 42 di 42 Afp 42 di 42 Afp 10 di 42 Afp 11 di 42 IPA 12 di 42 IPA 13 di 42 IPA 14 di 42 IPA 15 di 42 IPA 16 di 42 IPA 17 di 42 IPA 18 di 42 IPA 19 di 42 IPA 20 di 42 IPA 21 di 42 Afp 23 di 42 Afp 24 di 42 Afp 25 di 42 Afp 26 di 42 Afp 27 di 42 Afp 28 di 42 Afp 29 di 42 Afp 30 di 42 Afp 31 di 42 Afp 32 di 42 Afp 33 di 42 Afp 34 di 42 Afp 35 di 42 Afp 36 di 42 Afp 37 di 42 Afp 38 di 42 Afp 39 di 42 Afp 40 di 42 Afp 41 di 42 Afp 42 di 42 Afp 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

Incalzato dai cronisti, Mark Meadows, capo dello staff di Donald Trump, ha ammesso che la Casa Bianca sapeva della positività della consigliera Hope Hicks già giovedì, prima che partisse l'elicottero che ha trasportato il presidente Usa a una raccolta fondi in New Jersey. Alcune persone dello staff entrate in contatto con la Hicks, ha riferito Meadows, "sono state fatte scendere", mentre Trump è partito lo stesso.