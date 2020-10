Il secondo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden e il presidente repubblicano Donald Trump , avrebbe dovito svolgersi virtualmente. All'origine, come spiegato dalla Commissione sui dibattiti presidenziali, la preoccupazione legata al Covid-19 e al contagio di Trump. La "town hall" virtuale, come l'hanno definita i media, era prevista per il 15 ottobre, ma Trump ha già annunciato che non parteciperà.

Trump, reduce da un ricovero in ospedale dovuto a un'infezione da coronavirus, avrebbe dovuto partecipare al dibattito dalla Casa Bianca. Salvo poi comunicare che "se sarà virtuale, non parteciperò". Il dibattito, che avrebbe dovuto inizialmente tenersi a Miami, doveva essere moderato da Steve Scully di C-Span.

"Mi sento benissimo, non sono contagioso" "Mi sento perfettamente, non penso di essere contagioso": così Trump al telefono con Fox News ha respinto il format del dibattito virtuale. "Per noi non è accettabile", ha affermato il presidente americano, accusando la commissione organizzatrice di voler "proteggere" il candidato democratico Biden.

"Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale" "Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale", ha aggiunto. "Questo non ha nulla a che fare con quello che dovrebbe essere un dibattito. Si sta seduti dietro un computer e si parla, è questo un dibattito? Ridicolo. E poi possono tagliarti ogni volta che vogliono". Trump ha anche criticato il moderatore scelto: "Non è mai stato un 'Trumper'".

"Invece del dibattito ci sarà un comizio" La decisione "unilaterale" della commissione di "cancellare il dibattito in persona è patetica". E' quanto afferma lo staff che si occupa della campagna elettorale di Trumo, sottolineando che la decisione è solo una "triste scusa per salvare Joe Biden". Invece del dibattito virtuale "ci sarà un comizio".