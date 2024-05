Spagna, elezioni in Catalogna: socialisti avanti negli exit poll | Ma indipendentisti uniti potrebbero avere maggioranza

I partiti indipendentisti catalani potrebbero arrivare alla maggioranza assoluta nelle elezioni regionali. Junts, il partito di Carles Puigdemont avrebbe superato Esquerra Republicana de Catalunya, attualmente al governo, e avrebbe incassato tra i 33 e i 36 seggi. Erc si sarebbe fermato a una forbice compresa tra 24 e 27 seggi, in calo rispetto ai 33 della precedente tornata elettorale. Il partito indipendentista di sinistra radicale Cup avrebbe ottenuto tra 6 e 8 seggi. Nel migliore dei casi i tre partiti arriverebbero a 71 seggi, 3 in più della maggioranza assoluta, nel peggiore dei casi invece si fermerebbero a 63 ovvero 5 in meno della maggioranza assoluta. Nel nuovo Parlamento potrebbe entrare la forza indipendentista di estrema destra Aliança Catalana, ottenendo tra uno e tre seggi ma Junts, Erc e Cup hanno firmato un patto in cui si impegnavano a non siglare accordi con l'ultradestra.

Seggi chiudono in orario prestabilito, nessuna proroga

I seggi per le elezioni regionali in Catalogna hanno chiuso alle ore 20 nell'orario prestabilito senza che ci sia stata alcuna proroga come avevano invece chiesto i partiti indipendentisti Erc e Junts in considerazione dei problemi alla circolazione dei treni che si sono registrati per tutta la giornata, in particolare a Barcellona, per il furto di rame. E' dunque iniziato lo spoglio delle schede elettorali. Il premier Pedro Sanchez lo sta seguendo come di consueto dal Palazzo della Moncloa. I candidati alla presidenza della Generalitat sono invece tutti a Barcellona ad eccezione di Carles Puigdemont che si trova nel quartier generale aperto dal partito Junts nella località francese di Argelers.