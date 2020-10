Presidenziali, Harris: Trump su virus è il più grosso fallimento della storia Usa 

"La gestione dell'amministrazione Trump della pandemia e' stato il più grosso fallimento della storia americana". E' questo il principale colpo assestato da Kamala Harris nel duello tv con Mike Pence per le presidenziali Usa 2020. "Donald Trump e Mike Pence sapevano in anticipo della pericolosità del virus e lo hanno nascosto, minimizzando la sua gravita", ha aggiunto la Harris.

Dal canto suo Mike Pence ha accusato Joe Biden e Kamala Harris di "minare la confidenza" degli americani nel vaccino che a suo avviso arriverà entro fine anno. Il vicepresidente ha inoltre sostenuto che il piano di Biden contro la pandemia "sembra un plagio del nostro".

Harris: Trump responsabile catastrofe economia - "Una catastrofe, una leadership fallimentare": cosi' Kamala Harris ha commentato l'emorragia di posti di lavoro e la recessione che stanno colpendo l'economia americana. Harris ha quindi condannato la guerra commerciale scatenata da Donald Trump contro la Cina

Harris: americani meritano risposta Trump su sue tasse - Gli americani meritano una risposta da Donald Trump sulle sue dichiarazioni dei redditi, ha proseguito la Harris nel duello tv con Mike Pence. "Sarebbe bene conoscere a chi il presidente degli Stati Uniti, il commander in chief, deve dei soldi", ha attaccato, riferendosi allo scoop del New York Times, second cui Trump non ha pagato tasse in 10 anni su 15 e ha pagato 750 dollari nel 2016 e nel 2017.

Trump: Pence sta facendo bene a dibattito, da Harris gaffe - "Mike Pence sta facendo benissimo! Lei e' una macchina di gaffe". Lo twitta Donald Trump durante il dibattito fra i due candidati alla vicepresidenza, Kamala Harris e Mike Pence.

Biden: Kamala Harris sarà vicepresidente incredibile - "Kamala Harris sta dimostrando agli americani perché l'ho scelta come mia vice. E' intelligente, ha esperienza e combatte per la classe media. Sara' una incredibile vicepresidente". Lo twitta Joe Biden mentre e' in corso il dibattito fra Kamala Harris e Mike Pence, i due candidati alla

vicepresidenza.

Usa 2020: Cnn, Harris vince 59 a 38 su Pence - La senatrice Kamala Harris batte con un ampio margine il vice presidente Mike Pence: almeno questo è il verdetto degli elettori, secondo un sondaggio della Cnn, sul duello tv tenuto negli Usa tra i due aspiranti alla vice presidenza americana: circa sei elettori su 10 (il 59%) hanno detto che Harris ha avuto la meglio, contro il 38% secondo cui è stato Pence a prevalere. I risultati riflettono le aspettative della vigilia, quando il 61% degli elettori si diceva sicuro che Harris avrebbe vinto, contro il 36% che invece puntava su Pence.