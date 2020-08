Clima, Greta Thunberg torna a scuola dopo il suo anno "sabbatico"

L'ecoattivista svedese Greta Thunberg torna in classe. "Il mio anno sabbatico dalla scuola è finito, ed è così bello tornare finalmente a scuola!", ha scritto la diciassettenne su Instagram, accanto a una sua fotografia in cui portava uno zainetto sulla schiena e teneva le mani appoggiate sul manubrio della bicicletta. In Svezia, questa settimana tornano in classe gli studenti e le studentesse delle scuole superiori.