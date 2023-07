Ucraina, raid con bombe a grappolo | Mosca ferisce fotografo tedesco, Kiev colpisce e uccide giornalista russo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 515.

Un giornalista dell'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, Rostyslav Zhuravlev, è rimasto ucciso, e altre tre persone sono rimaste ferite, in un attacco con bombe a grappolo lanciato dall'esercito ucraino nella regione di Zaporizhzhia. Per Mosca l'uccisione del reporter è stato "un crimine premeditato". In Donestk, nella città di Druzhkovka, il fotografo di un giornale tedesco è rimasto ferito in un attacco russo con bombe a grappolo. Nello stesso raid è morto un ufficiale ucraino. In Crimea si sono verificate diverse esplosioni: colpiti dalle forze ucraine un deposito di munizioni, un aeroporto e un deposito di petrolio.