Ucraina, Biden: "Kiev nella Nato? Ogni decisione dopo lo stop alla guerra" | La Polonia sposta mille soldati al confine con la Bielorussia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 502.

Zelensky lancia un appello affinché "la Nato dia una risposta unitaria sulla nostra adesione". Ma Biden replica: "Adesione di Kiev? Se ne parla dopo la guerra". Intanto l'Ucraina ammette per la prima volta l'attacco al ponte di Crimea nell'ottobre del 2022. Mentre torneranno subito al fronte i comandanti del battaglione Azov rientrati sabato in Ucraina da Istanbul con il presidente ucraino dopo la prigionia in Russia e 300 giorni in Turchia in base agli accordi dello scambio di prigionieri con Mosca. La Polonia sposta mille soldati nell'Est, verso il confine con la Bielorussia.