Ucraina, Zelensky: "Con Erdogan sforzi per riattivare l'accordo sul grano"| "Il ponte di Crimea deve essere neutralizzato"

Il ponte di Crimea "è un obiettivo per le forze armate ucraine e deve essere neutralizzato perché Mosca lo usa per la guerra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo di Stato ha ricordato che l'obiettivo dell'Ucraina è liberare la Crimea dai russi, in quanto si tratta "di territorio sovrano del nostro Paese e parte integrante del nostro popolo". Allo stesso tempo, secondo Zelensky il ponte di Crimea non è solo una "piccola strada logistica", poiché viene utilizzato dalle truppe russe per ricevere munizioni e militarizzare l'intera penisola.