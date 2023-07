Stoltenberg: "Ucraina nella Nato quando ci saranno le condizioni" | Zelensky: "Assurdi i rinvii" | Medvedev: "Vertice di Vilnius avvicina Terza Guerra Mondiale"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 504.

In occasione del vertice della Nato a Vilnius, il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ha detto: "Abbiamo affermato che l'Ucraina diventerà un membro della Nato e abbiamo accettato di rimuovere i requisiti per un Piano d'azione per l'adesione. Abbiamo anche chiarito che inviteremo l'Ucraina ad aderire alla Nato quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte'. Immediata la replica di Zelensky che ha criticato apertamente la decisione della Nato: "È inaudito e assurdo che non ci sia un calendario per l'adesione dell'Ucraina e che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito". Intanto Mosca avverte: "L'adesione di Kiev potrebbe essere molto pericolosa per l'Europa". Medvedev: "Vertice Nato avvicina la Terza Guerra Mondiale". Meloni dopo l'incontro con Erdogan: "Comune interesse nel rafforzare la sponda sud del Mediterraneo".