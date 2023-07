Usa: "L'Ucraina userà le bombe a grappolo a breve" | Putin: "Leader Ue si impiccherebbero su richiesta americana"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 509.

Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, "se l'Ucraina non ha ancora usato le bombe a grappolo, lo farà a breve". Per Putin, la fornitura di questo tipo di munizioni a Kiev e il suo utilizzo "devono essere considerati un crimine". Il presidente russo ha poi sottolineato che anche Mosca "ha uno stock sufficiente di tali bombe, che finora non ha utilizzato. Ma se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni". Putin poi punge i leader europei: "Se gli Usa lo chiedessero sarebbero disposti a impiccarsi". Kiev: "Avanziamo a Bakhmut ma a est la situazione peggiora"