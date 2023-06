Ucraina, Anna e Yulia: le gemelle simbolo dell'attacco russo a Kramatorsk

Dopo l'inizio dell'invasione russa, Anna e Yulia erano state costrette a lasciare Kramatorsk, che è una delle città più martoriate dalla guerra, poiché dista solo poche decine di chilometri dal fronte di Bakhmut . Le due ragazzine si erano trasferite nel villaggio di Dobropillja. Da qui studiavano a distanza. "Erano venute in città in vacanza per vedere la madre, che lavora in un ambulatorio locale", ha spiegato la loro insegnante. Ha aggiunto: "Fisicamente erano molto simili, ma i loro caratteri erano diversi. Anna era più 'diretta' e Yulia era un po' più tranquilla. Anna l'ha sempre sostenuta e aiutata".

Saranno sepolte con abiti da sposa

Il dipartimento dell'istruzione di Kramatorsk ha commentato la morte delle due sorelle scrivendo in un comunicato che "il razzo russo ha fermato il battito dei cuori di due angeli. È difficile trovare parole di conforto, impossibile guarire il dolore e l'amarezza della perdita". Anna e Yulia saranno seppellite a Dobropillja. La madre sta cercando due abiti da sposa. "In questo momento non ne abbiamo uno in città, nessun salone è aperto", ha spiegato l'insegnante delle ragazze. Certamente, qualche persona di buon cuore donerà un abito per questi piccoli angeli.